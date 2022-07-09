Официально: Крыховяк проведёт сезон в саудовском «Аль-Шабабе»

Польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк перешёл в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Шабаб», сообщается на официальном сайте аравийской команды.
Таким образом футболист воспользовался разрешением ФИФА и на сезон покинул РПЛ.
Напомним, Крыховяк стал игроком «Краснодара» летом 2021 года. В 15 матчах за команду полузащитник забил пять голов и отдал две результативные передачи.
Ранее польский футболист выступал в составе московского «Локомотива». Вторую половину минувшего сезона Крыховяк провёл в греческом АЕКе на правах аренды.
Гжегож приостановил договор с российским клубом с разрешения ФИФА. 21 июня стало известно, что ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов с клубами Российской Премьер-Лиги до лета 2023 года.
Крыховяк показал, как пользоваться средствами защиты.
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