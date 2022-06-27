Агент Крыховяка сообщил, что игрок не намерен разрывать контракт с «Краснодаром»
Поделиться
Футбольный агент Давид Манасия, представляющий интересы полузащитника Гжегожа Крыховяка, сообщил, что его клиент не планирует разрывать контракт с «Краснодаром».
«Краснодар» и Крыховяк ведут переговоры о расторжении контракта? Нет, это не правда. Гжегож остаётся в «Краснодаре», — приводит слова Манасии Metaratings.
Напомним, Крыховяк стал игроком «Краснодара» летом 2021 года. Ранее польский футболист выступал в составе московского «Локомотива». Вторую половину минувшего сезона Крыховяк провёл в греческом АЕКе на правах аренды. Польский хавбек приостановил соглашение с российским клубом с разрешения ФИФА. 21 июня стало известно, что ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов с клубами Российской Премьер-Лиги до лета 2023 года.
Комментарии
- 27 июня 2022
-
23:23
-
23:23
-
23:11
-
23:07
-
23:01
-
22:48
-
22:42
-
22:34
-
22:33
-
22:24
-
22:22
-
22:12
-
22:09
-
21:49
-
21:42
-
21:38
-
21:36
-
21:31
-
21:21
-
21:12
-
21:08
-
21:07
-
21:00
-
20:52
-
20:42
-
20:28
-
20:28
-
20:08
-
20:08
-
19:53
-
19:52
-
19:47
-
19:38
-
19:37
-
19:31
Партнерский контент