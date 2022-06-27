Агент Крыховяка сообщил, что игрок не намерен разрывать контракт с «Краснодаром»

Футбольный агент Давид Манасия, представляющий интересы полузащитника Гжегожа Крыховяка, сообщил, что его клиент не планирует разрывать контракт с «Краснодаром».



«Краснодар» и Крыховяк ведут переговоры о расторжении контракта? Нет, это не правда. Гжегож остаётся в «Краснодаре», — приводит слова Манасии Metaratings.



Напомним, Крыховяк стал игроком «Краснодара» летом 2021 года. Ранее польский футболист выступал в составе московского «Локомотива». Вторую половину минувшего сезона Крыховяк провёл в греческом АЕКе на правах аренды. Польский хавбек приостановил соглашение с российским клубом с разрешения ФИФА. 21 июня стало известно, что ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов с клубами Российской Премьер-Лиги до лета 2023 года.

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