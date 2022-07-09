Клопп: у игроков «Ливерпуля» будет длинный сезон. Выход кого-то в финал ЧМ будет безумием

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем сезоне.



«Наша предсезонная подготовка для кого-то длинная, для кого-то недостаточно длинная. Мы должны готовиться до старта сезона, у нас есть ограничения по времени. На этот раз у нас две группы игроков, но только с ноября. Дело в том, что одна группа проведёт самый длинный сезон в истории, и, если кто-то из них выйдет в финал или полуфинал чемпионата мира, это будет безумие. У другой группы в ноябре будет приличный перерыв.



Но до тех пор все должны делать то же самое. Игроки, которые поедут на чемпионат мира, тоже должны быть в форме. Сейчас хорошее время для подготовки. Посмотрим, как мы сможем справиться с этим. Думаю, всё будет в порядке», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

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