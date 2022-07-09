Андрей Червиченко назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча за Суперкубок России, в котором красно-белые встречались с «Зенитом». Матч закончился победой «Зенита» со счётом 4:0.
«Думал, что «Спартак» получше выступит. Надеялся, что хотя бы в основное время не проиграет. Первые полчаса смотрелись неплохо. Было видно, что была какая-то задумка и план на игру. Не сказать, что прямо могли забить, но выглядели неплохо.
Потом «Спартак» погубила одна из самых разъедающих их команду на поле проблем — когда они вступают в дискуссию с арбитрами ещё до того, как закончился эпизод. Когда они считают, что они лучше разбираются, чем судья.
Первый гол и послужил разрушению команды в сегодняшней игре. Надо было закончить, а потом уже рассказывать сказки, что не Умяров ударил игрока «Зенита», а наоборот. Вместо этого они начали вздымать руки к небу, возмущаться, а игрок «Зенита» хладнокровно направил мяч в ворота. Думаю, что вратарь тоже отвлёкся на эту истерику. Такие моменты губят команду», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 9 июля 2022
-
21:41
-
21:39
-
21:34
-
21:31
-
21:28
-
21:27
-
21:22
-
21:17
-
21:15
-
21:14
-
21:12
-
21:10
-
21:10
-
21:02
-
20:57
-
20:53
-
20:48
-
20:39
-
20:35
-
20:25
-
20:11
-
20:10
-
19:56
-
19:40
-
19:35
-
19:22
-
19:18
-
19:13
-
19:02
-
18:51
-
18:50
-
18:49
-
18:43
-
18:41
-
18:38