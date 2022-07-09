Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» разгромил «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России

«Зенит» разгромил «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России
Комментарии

Сегодня, 9 июля, прошёл матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак». Команды встретились в городе Санкт-Петербург на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» одержал разгромную победу – 4:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 29-й минуте отличился нападающий «Зенита» Иван Сергеев. На 34-й минуте забил форвард сине-бело-голубых Малком. На 46-й минуте результативный удар нанёс полузащитник «Зенита» Вендел. В добавленное ко второму тайму время взятием ворот отметился форвард Матео Кассьерра.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Спартак».

Игру обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.

Суперкубок России. Финал
09 июля 2022, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Сергеев – 29'   2:0 Малком – 34'   3:0 Вендел – 46'   4:0 Кассьерра – 90+3'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022