«Зенит» разгромил «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России

Сегодня, 9 июля, прошёл матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак». Команды встретились в городе Санкт-Петербург на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» одержал разгромную победу – 4:0.



Счёт был открыт в первом тайме. На 29-й минуте отличился нападающий «Зенита» Иван Сергеев. На 34-й минуте забил форвард сине-бело-голубых Малком. На 46-й минуте результативный удар нанёс полузащитник «Зенита» Вендел. В добавленное ко второму тайму время взятием ворот отметился форвард Матео Кассьерра.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Спартак».



Игру обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).



Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.