Медведев: футбол нужно переименовать в мягкие игрушки, если давать пенальти на Зиньковском

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о спорном эпизоде второго тайма матча за Суперкубок России с московским «Спартаком» (4:0). Функционер считает, что за контакт в штрафной площади сине-бело-голубых с полузащитником красно-белых Антоном Зиньковским нельзя было бы давать пенальти.
«Если из-за этого давать пенальти, то футбол нужно переименовать в мягкие игрушки. Это не пенальти», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
На встрече работала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ему помогали ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Санкт-петербургский «Зенит» — победитель Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» — обладатель Кубка России.
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