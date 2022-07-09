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В «Спартаке» считают, что судья должен был назначить пенальти в ворота «Зенита»

В «Спартаке» считают, что судья должен был назначить пенальти в ворота «Зенита»
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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков считает, что судья Владимир Москалёв должен был назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче за Суперкубок России после фола на полузащитнике красно-белых Антоне Зиньковском.

«На мой взгляд, при счёте 0:3 его надо было поставить. Изменило бы это что-то? Вряд ли», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, матч обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Его ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.

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