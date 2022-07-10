Маклаков: «Спартаку» надо было до последнего отказываться от матча Суперкубка с «Зенитом»

Заслуженный артист Российской Федерации Алексей Маклаков высказался о разгромном поражении «Спартака» в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (0:4).



«Ничего по этому матчу сказать не могу. Надо было отказываться от этого матча до последнего, потому что это нечестно. Это нарушение всяческих регламентов РПЛ. Команды такие матчи должны играть только на нейтральном поле. Пусть нам объяснят, почему так сделали.



Я даже не хочу говорить об этом матче. Игра была скомпрометирована вот этой несправедливостью. Мне всё равно, кто выиграл. Проиграли – ничего страшного. В таком матче можно и проиграть. Зиньковский — нормальный футболист. Ещё утверждается на поле, но футбол — командная игра.



Очень жаль, что совершил ошибки Селихов. Абсолютно дурной второй гол. Зачем же так делать? Он же опытный вратарь. Надо видеть поле. Это я говорю как дилетант, но профессионалы всё разберут. Разумных вещей не увидел у «Спартака». Да, я понимаю, Санкт-Петербург достоин праздника, но и Москва достойна, и Нижний Новгород, Уфа. Любой город назовите», — цитирует Маклакова «РБ Спорт».

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