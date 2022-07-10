«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче благодаря голу Кордобы

Сегодня, 10 июля, «Ростов» и «Краснодар» сыграли товарищеский матч. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 16-й минуте отличился нападающий краснодарской команды Олакунле Олусегун, ему ассистировал Алексей Ионов. На 32-й минуте преимущество «быков» удвоил форвард Джон Кордоба. На 47-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко, который является воспитанником «Краснодара», отыграл один мяч.



По итогам сезона-2021/2022 «Краснодар» занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» расположился на девятой строчке в таблице. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».