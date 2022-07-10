Егора Титова расстроило то, что питерские фанаты освистали певицу МакSим и «Би-2»

Бывший футболист Егор Титов признался, что его расстроило освистывание от питерских фанатов в сторону певицы МакSим и группы «Би-2» во время их выступлений на Суперкубке России.

«Единственная ложка дёгтя — реакция питерской публики на выступление МакSим и «Би-2». Это не красит город. Понятно, когда освистывают и что-то кричат футболистам другой команды, мы к этому привыкли, но в чём виноваты артисты? Меня такое поведение резануло, так что могу только выразить слова поддержки и МакSим, и Лёве из «Би-2». Неважно, каких взглядов придерживаются певцы или за кого они болеют, так в их отношении поступать нельзя», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

Напомним, 9 июля прошёл матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак». Команды встретились в городе Санкт-Петербург на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» одержал разгромную победу – 4:0.