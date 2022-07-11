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Испания и Португалия раскрыли стадионы для чемпионата Мира — 2030

Испания и Португалия раскрыли стадионы для чемпионата Мира — 2030
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Испания и Португалия намереваются подать общую заявку на проведение чемпионата Мира — 2030. От двух стран будет представлено 14 стадионов.

На мундиаль у Испании уже есть 14 арен, которые имеют право принимать матчи чемпионата Мира по футболу. Примечательно, что Испания является основной страной, а от Португалии будет три стадиона из 14 запланированных. Это будут двое из Лиссабона плюс один из Порту, сообщает Marca.

Португалия предлагает: «Да Луш», «Драгау» и «Жозе Алваладе». Испания рассматривает для заявки: «Сантьяго Бернабеу», «Ванда Метрополитано», «Камп Ноу, „Корнелья“, „Ла Картуха“, „Сан Мамес“, „Месталья“, „Риазор“, „Эль Молинон“, „Ла Ромареда“, „Реале Арена“, „Ла-Росаледа“, „Гран-Канария“ и „Ла-Кондомина“.

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