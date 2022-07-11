«Ди-Си Юнайтед» подготовит контракт для Уэйна Руни в качестве главного тренера команды

Бывший главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни близок к тому, чтобы стать наставником «Ди-Си Юнайтед», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.



По информации источника, после того, как Руни объявил об уходе с «Дерби Каунти» американский клуб начал процесс переговоров. Команда из Вашингтона уже готовит контракт для легендарного английского игрока.



Уэйн Руни объявил о том, что покидает пост наставника «Дерби Каунти», в среду, 24 июня. Предполагалось, что у бывшего игрока «МЮ» и «Эвертона» уже есть предложение о продолжении тренерской карьеры — однако, как сообщается, Уэйн Руни прошёл курс по получению профессиональной тренерской лицензии только наполовину. Поэтому 36-летний англичанин недавно посетил тулонский турнир среди юношей до 20 лет в рамках продолжения своего обучения.

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