«СКА-Хабаровск» объявил о подписании воспитанника «Зенита», выступавшего в Медиалиге
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20-летний российский крайний полузащитник Иван Коршунов продолжит карьеру в клубе Первой лиги – «СКА-Хабаровск». Об этом сообщается в телеграм-канале дальневосточной команды.
Отмечается, что игрок подписал с клубом трёхлетний контракт. Иван является воспитанником санкт-петербургского «Зенита» и выступал за команду «Зенит-2», а также за омский «Иртыш». Его последним клубом стал «2DROTS», выступающий в Медийной футбольной лиге. Накануне Коршунов стал победителем первого сезона вышеупомянутого турнира.
За карьеру Коршунов провёл 62 встречи во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 7 результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в € 100 тыс.
Футболисты, которых продавали слишком дёшево.
Новость по темеКоманда 2DROTS стала победителем Медийной футбольной лиги
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