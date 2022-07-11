Изидор сообщил, что останется в «Локомотиве» на весь сезон

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор высказался по поводу своего будущего. Он заявил, что счастлив в Москве и надеется, что так будет продолжаться в будущем.

«На данный момент я прекрасно чувствую себя в «Локомотиве». Очень доволен тем, что нахожусь в клубе. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше.

Да, я останусь в «Локомотиве» на весь сезон», — сказал Изидор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Изидор перешёл в московский «Локомотив» в зимнее трансферное окно из французского «Монако» за € 3,5 млн. Футболист подписал соглашение до 2026 года.



Вильсон дважды признавался лучшим игроком месяца в составе железнодорожников. Изидор провёл в чемпионате России сезона-2021/2022 11 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.