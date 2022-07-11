Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Изидор сообщил, что останется в «Локомотиве» на весь сезон

Изидор сообщил, что останется в «Локомотиве» на весь сезон
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор высказался по поводу своего будущего. Он заявил, что счастлив в Москве и надеется, что так будет продолжаться в будущем.

«На данный момент я прекрасно чувствую себя в «Локомотиве». Очень доволен тем, что нахожусь в клубе. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше.

Да, я останусь в «Локомотиве» на весь сезон», — сказал Изидор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Изидор перешёл в московский «Локомотив» в зимнее трансферное окно из французского «Монако» за € 3,5 млн. Футболист подписал соглашение до 2026 года.

Вильсон дважды признавался лучшим игроком месяца в составе железнодорожников. Изидор провёл в чемпионате России сезона-2021/2022 11 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

«Локо» вернулся на свою базу после ремонта. Что изменилось за полтора года? Фото «Локо» вернулся на свою базу после ремонта. Что изменилось за полтора года? Фото
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022