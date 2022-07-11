Тарханов — о «Спартаке»: Абаскаль — поклонник «Барселоны». Знает, как выстроить игру

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.

«Семак — очень хороший тренер. Да и игроки у «Зенита» супер, но ими ведь ещё нужно управлять. Сейчас «Зенит» лучше всех — они обязаны были выигрывать Суперкубок.



«Спартак» пытается что-то создать. Абаскаль как испанец, поклонник «Барселоны» знает, как выстроить игру. Конкурентов у «Зенита» не вижу. Из «Сочи» и «Локомотива» ушло много игроков, а у ЦСКА — новый тренер. «Краснодар» — всё ещё молодая команда. Поэтому не знаю, кто, кроме «Зенита», будет выделяться в новом сезоне», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».