Тарханов — о «Спартаке»: Абаскаль — поклонник «Барселоны». Знает, как выстроить игру
Поделиться
Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.
«Семак — очень хороший тренер. Да и игроки у «Зенита» супер, но ими ведь ещё нужно управлять. Сейчас «Зенит» лучше всех — они обязаны были выигрывать Суперкубок.
«Спартак» пытается что-то создать. Абаскаль как испанец, поклонник «Барселоны» знает, как выстроить игру. Конкурентов у «Зенита» не вижу. Из «Сочи» и «Локомотива» ушло много игроков, а у ЦСКА — новый тренер. «Краснодар» — всё ещё молодая команда. Поэтому не знаю, кто, кроме «Зенита», будет выделяться в новом сезоне», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».
Комментарии
- 11 июля 2022
-
22:18
-
22:18
-
22:14
-
22:02
-
21:45
-
21:42
-
21:35
-
21:21
-
21:15
-
21:12
-
21:01
-
20:58
-
20:55
-
20:41
-
20:40
-
20:23
-
20:16
-
20:04
-
20:01
-
19:50
-
19:45
-
19:31
-
19:24
-
19:20
-
19:09
-
19:03
-
18:56
-
18:43
-
18:40
-
18:32
-
18:32
-
18:14
-
18:06
-
18:02
-
17:55
Партнерский контент