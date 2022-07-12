Непомнящий: жалко, если Жирков завершит карьеру, хотелось бы, чтобы он поиграл ещё

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал возможное завершение карьеры бывшим футболистом сборной России Юрием Жирковым.
«Мне жалко, мне бы хотелось, чтобы он поиграл ещё. Если бы меня спросили о пятёрке сильнейших футболистов в истории российского футбола, то да, наверное, Юрий Жирков бы в неё вошёл», — рассказал Непомнящий в интервью Metaratings.
За время своей тренерской карьеры Валерий Непомнящий возглавлял множество клубов из разных стран. В 1988-1990 годах занимал пост главного тренера сборной Камеруна. Из российских клубов возглавлял «Томь», калининградскую «Балтику», в московском ЦСКА работал на должности советника президента по спортивным вопросам, а также ассистента главного тренера.
Напомним, 27 июня было объявлено о расторжении контракта Юрия Жиркова с подмосковными «Химками», сейчас у полузащитника нет клуба.
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