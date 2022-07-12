Томас Тухель улыбнулся, отвечая на вопрос о переходе Криштиану Роналду в «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель саркастично улыбнулся во время ответа на вопрос о переходе в клуб нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштину Роналду, сообщает Daily Star.

Болельщик подошел к Тухелю и спросил: «Мы подписываем Криштиану Роналду?» Томас улыбнулся и ответил: «Я не скажу вам».

Томас Тухель улыбается в ответ на вопрос о переходе Роналду в «Челси

Ранее сообщалось, что Роналду попросил у руководства «красных дьяволов» продать его, если поступит хорошее предложение. «Челси» считался основным претендентом на покупку Криштиану.

Согласно словам главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, Роналду не говорил ему, что хочет покинуть команду, а клуб рассчитывает на португальца в следующем сезоне.