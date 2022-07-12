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Орлов: Одоевский — худосочный, с тоненькими ручками… Таким голкипер не может быть

Орлов: Одоевский — худосочный, с тоненькими ручками… Таким голкипер не может быть
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Известный комментатор и спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о вратарской позиции в «Зените». По его мнению, молодому вратарю Даниилу Одоевскому не хватает мышечной массы, чтобы претендовать на звание топ-голкипера. Орлов также привёл в пример иностранных вратарей Джанлуиджи Буффона и Мануэля Нойера.

«В «списках 33 лучших» три сезона подряд нет ни одного вратаря «Зенита» – даже в тройке. А сейчас двигают Даниила Одоевского – ну что это за голкипер?

Вы рассмотрели его на видео празднования победы в раздевалке, когда этот молодой вратарь разделся? Худосочный! Таким голкипер не может быть (смеётся). Мышечной массы явно не хватает, и дело не в том, что он ещё молод. Вратарь должен в борьбе с нападающим его продавить и выбить мяч куда подальше кулаком. А у Одоевского – тоненькие ручки…

Меня даже критиковали, говорили, что я против Одоевского. Нет, я просто акцентирую внимание, что если он не накачает мышечную массу, то бороться за мяч по-настоящему не сможет. Ну как он будет противостоять мощному Лукаку?

Но он же вратарь «Зенита»! К слову, Дзюбе, к примеру, тоже не смог бы противостоять. Ещё раз: Одоевскому надо обязательно наращивать мышечную массу. Чтобы кулак был крепкий, чтобы этот кулак достал не только атакующего форварда, но и по мячу попал. Бирюков – вот это пример! Бирюков выходил – и все его боялись. Так и должно быть, иначе – ты не хозяин своей площадки.

Посмотрите на мощного Нойера, на габариты Буффона – вратарь не должен быть щупленьким. Он обязан являть собой полкоманды. Субтильному вратарю в команде мастеров будет сложно. Но в «Зените» некого ставить.

Не знаю, возможно, ожидаемый приезд бразильца Ивана что-то изменит в приоритетах вратарской линии «Зенита» – посмотрим. Во всяком случае, это очень серьёзная позиция в клубе. Малафеев потрясающе играл на линии – спасал. А нынешние ребята мало спасают», — приводит слова Орлова «Спорт уик-энд».

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