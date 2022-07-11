«Зениту» можно отдавать чемпионство, «Факелу» не поможет стадион. Чего ждать от сезона РПЛ

Кажется, в битве за выживание будет больше интриги.

Российский футбольный сезон стартовал! «Зенит» завоевал очередной трофей – Суперкубок – разгромив на своём поле «Спартак» 4:0. А уже 15 июля начнётся новый чемпионат РПЛ. Разумеется, букмекеры уже выкатили свои прогнозы на исход турнира. Разбираемся в их раскладах.

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«Зенит» — снова чемпион. Это не обсуждается

В то, что кто-то сможет отобрать золото у сине-бело-голубых, совсем не верится. У «Зенита» самый сильный состав в лиге, стабильность в тренерском штабе, нет внутренних скандалов. Победа в Суперкубке – яркое подтверждение: петербуржцы сейчас находятся в другой лиге в сравнении с остальными.

Сделать ставку на то, что «Зенит» выиграет золотые медали в пятый раз подряд, можно с коэффициентом 1.28. Получается, шансы сине-бело-голубых снова стать чемпионами составляют примерно 80%.

Кто навяжет борьбу Семаку и компании?

Это главный и очень сложный вопрос. Прямо сейчас ответить на него сложно. Букмекеры дают коэффициент 15.00 на «Динамо», «Спартак» и ЦСКА. Шансы «Локомотива» оценили коэффициентом 20.00, а на «Сочи» можно поставить за 25.00. Наконец, на чемпионство «Краснодара» дают котировку 50.00.

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Все эти клубы в межсезонье провели перестройку. У «Динамо» ушли Сандро Шварц и все основные центральные защитники: Славише Йокановичу предстоит поломать голову. У красно-белых вместо Паоло Ваноли на пост заступил Гильермо Абаскаль. Нельзя сказать, что москвичи выглядели в Суперкубке безнадёжно, но смена схемы и проблемы в обороне дают о себе знать.

В ЦСКА Владимир Федотов пока никак не дождётся новичков, а потери следуют едва ли не ежедневно. В «Сочи» всё относительно спокойно, но как быстро команда перестроится под требования Вадима Гаранина – вопрос.

Что до «Локомотива» и «Краснодара», то в этих клубах всё относительно спокойно. Более того, южане ещё и усилились – вернулась часть легионеров. Другое дело, что общий уровень составов этих клубов всё же чуть ниже. А краснодарцам ещё и предстоит решать проблемы с перемещениями, ведь аэропорт в городе закрыт.

«Факел» — главный кандидат на вылет

Пожалуй, наибольшая интрига – кто покинет РПЛ напрямую. Если в схеме проведения соревнований ничего не поменяется, то две худшие команды отправятся в Первую лигу – так теперь называется ФНЛ. И букмекеры дали свой предстартовый прогноз на неудачников сезона.

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По оценке аналитиков, главный претендент на вылет – «Факел». Воронежцы едва смогли решить проблемы со стадионом, чтобы получить лицензию в РПЛ. Трансферного бюджета у «Факела» нет: комплектование идёт свободными агентами и арендами. Так что надежды только на бойцовский характер и тренерскую работу Олега Василенко. В конце концов, в прошлом сезоне в «Нижний Новгород» тоже никто не верил.

За 2.20 можно сделать ставку на то, что РПЛ напрямую покинет «Торпедо» или «Оренбург». Новички стараются максимально укрепиться, но их трансферные кампании нельзя назвать суперсолидными.

Вероятность вылета «Пари НН» оценили коэффициентом 4.00. В Нижнем Новгороде вновь сменили вектор развития: вместо Александра Кержакова на пост заступил Михаил Галактионов. Посмотрим, к чему это приведёт. Наконец, за 6.00 можно сделать ставку на вылет «Урала» или «Химок».

Ждём от нового сезона яркого футбола и непредсказуемых результатов. Удачных ставок!

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