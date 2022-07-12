Александр Беленов: переход в «Рубин»? Я сейчас занят

Бывший вратарь «Уфы» Александр Беленов прокомментировал информацию о переходе в «Рубин». Сегодня, 12 июля, башкирский клуб объявил о расторжении контракта с 35-летним футболистом. Позднее стало известно, что Беленов может перейти в «Рубин» свободным агентом.

«Перехожу ли в «Рубин»? Звоните в клуб, я сейчас занят», — сказал Беленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

35-летний Беленов стал игроком «Уфы» в феврале 2017 года. С тех пор вратарь в 165 матчах за команду пропустил 179 мячей и 54 раза сыграл «на ноль». Контракт Александра с башкирской командой действовал до конца 2022 года.



С мая Беленов восстанавливался после травмы, полученной в матче с «Химками». Вратарь был вынужден пропустить стыковые матчи с «Оренбургом», по итогам которых его команда вылетела в Первую лигу (экс-ФНЛ).