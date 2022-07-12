В «Уфе» отреагировали на информацию, что Беленов перейдёт в «Рубин» свободным агентом

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию, что бывший вратарь команды Александр Беленов продолжит карьеру в «Рубине». Сегодня, 12 июля, клуб объявил о расторжении контракта с игроком.

«Мы всё объявим, если будет. Пока от меня комментариев не будет. Возможно ли такое? Вы же понимаете, я не могу об этом говорить», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



35-летний Беленов стал игроком «Уфы» в феврале 2017 года. С тех пор вратарь в 165 матчах за команду пропустил 179 мячей и 54 раза сыграл «на ноль». Контракт Александра с башкирской командой действовал до конца 2022 года.

С мая Беленов восстанавливался после травмы, полученной в матче с «Химками». Вратарь был вынужден пропустить стыковые матчи с «Оренбургом», по итогам которых его команда вылетела в Первую лигу (экс-ФНЛ).