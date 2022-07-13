ЦСКА подтвердил продление контракта с воспитанником Дмитрием Каптиловичем
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Защитник ЦСКА Дмитрий Каптилович продлил контракт с московским клубом. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.
Новое соглашение между сторонами рассчитано на один год с опцией дальнейшего продления.
Напомним, Каптилович является воспитанником ЦСКА. В прошлом сезоне 19-летний футболист выступал за молодёжную команду московского клуба. Каптилович принял участие в 19 матчах молодёжного первенства России сезона-2021/2022 и забил один гол.
Московский ЦСКА по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Новый розыгрыш чемпионата России начнётся 15 июля.
Ранее «Чемпионат» сообщал о факте продления трудового соглашения с Каптиловичем.
Новость по темеЦСКА продлил контракт с воспитанником Дмитрием Каптиловичем
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