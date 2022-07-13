Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев — кандидат на руководящую должность в «Спартаке»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев — один из кандидатов на руководящую должность в московском «Спартаке». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Изменения в руководстве «Спартака» продолжатся. Это связано с новой структурой и новой конфигурацией управления клубом. Появятся новые менеджеры как в спортивном, так и в административном блоке.



На данный момент называются разные фамилии. Одним из кандидатов на руководящую должность рассматривается нынешний генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее пост спортивного директора «Спартака» покинул Лука Каттани. Специалист занимал этот пост с конца прошлого года. Ранее Каттани работал в «Новаре», лондонском «Челси» и «Пари Сен-Жермен».