Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев — кандидат на руководящую должность в «Спартаке»

Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев — кандидат на руководящую должность в «Спартаке»
Комментарии

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев — один из кандидатов на руководящую должность в московском «Спартаке». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Изменения в руководстве «Спартака» продолжатся. Это связано с новой структурой и новой конфигурацией управления клубом. Появятся новые менеджеры как в спортивном, так и в административном блоке.

На данный момент называются разные фамилии. Одним из кандидатов на руководящую должность рассматривается нынешний генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее пост спортивного директора «Спартака» покинул Лука Каттани. Специалист занимал этот пост с конца прошлого года. Ранее Каттани работал в «Новаре», лондонском «Челси» и «Пари Сен-Жермен».

Новость по теме
Стала известна одна из причин ухода Луки Каттани из «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022