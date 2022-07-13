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Стала известна одна из причин ухода Луки Каттани из «Спартака»

Стала известна одна из причин ухода Луки Каттани из «Спартака»
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На решение Луки Каттани уйти с поста спортивного директора «Спартака» повлиял отказ клуба подписывать защитника Налдо. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«Каттани расстроился, что клуб не поддержал его кандидатуру в лице Налдо. Можно сказать, что это стало последней каплей», — добавил один из источников «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что 33-летний бразильский защитник Налдо близок к переходу в «Спартак». Позже стало известно, что руководство московского клуба отказалось от этой идеи из-за сомнений во поводу целесообразности трансфера.

Каттани занимал пост спортивного директора «Спартака» с конца прошлого года. Ранее специалист работал в «Новаре», лондонском «Челси» и «Пари Сен-Жермен».

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