Стала известна одна из причин ухода Луки Каттани из «Спартака»

На решение Луки Каттани уйти с поста спортивного директора «Спартака» повлиял отказ клуба подписывать защитника Налдо. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.



«Каттани расстроился, что клуб не поддержал его кандидатуру в лице Налдо. Можно сказать, что это стало последней каплей», — добавил один из источников «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что 33-летний бразильский защитник Налдо близок к переходу в «Спартак». Позже стало известно, что руководство московского клуба отказалось от этой идеи из-за сомнений во поводу целесообразности трансфера.

Каттани занимал пост спортивного директора «Спартака» с конца прошлого года. Ранее специалист работал в «Новаре», лондонском «Челси» и «Пари Сен-Жермен».