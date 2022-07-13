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Широков — об уходе Каттани: «Спартаку» вряд ли нужен иностранный специалист без еврокубков

Широков — об уходе Каттани: «Спартаку» вряд ли нужен иностранный специалист без еврокубков
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Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора московского «Спартака».

«Неожиданное решение — ничего не предвещало. Трудно сказать, потеря ли для «Спартака» или нет. Не думаю, что на данный момент он нужен им. Если они прогнозируют, что в течение ближайших двух лет у нас не будет еврокубков, то иностранный специалист нам вряд ли нужен. За это время можно своего воспитать. У нас они и есть. Артём Ребров займёт руководящую должность? Пускай — посмотрим», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Каттани занимал пост спортивного директора «Спартака» с конца прошлого года. Ранее специалист работал в «Новаре», лондонском «Челси» и «Пари Сен-Жермен».

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