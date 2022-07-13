Стукалов объяснил, какая команда больше подходит Агаларову — «Ахмат» или «Маритиму»

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал информацию о том, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может перейти в европейский клуб. Ранее генеральный директор клуба Шамиль Газизов сообщил об интересе клуба из Португалии.
«Выбирая между Россией и Португалией, нужно оценивать все факторы. С одной стороны, вариант с «Маритиму» интересный, но нужно понять, как на него там рассчитывают, в какой футбол играет команда. «Ахмат» же больше подходит Гамиду по стилю игры, там присутствует высокий прессинг, вертикальная игра.
К тому же Агаларов с такого же региона, как и «Ахмат», так что переход в грозненский клуб — это нормальный вариант», — сказал Стукалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее Иван Карпов сообщил, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов переходит в грозненский «Ахмат».
- 13 июля 2022
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