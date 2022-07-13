Источник: Гамид Агаларов переходит в «Ахмат»
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21-летний нападающий «Уфы» Гамид Агаларов переходит в грозненский «Ахмат», сообщает журналист Иван Карпов.
Согласно источнику, форвард завтра вылетит в Грозный, где пройдёт медобследование и подпишет контракт с новым клубом, рассчитанный на три года.
В сезоне-2021/2022 на счету Агаларова в 33 матчах 20 мячей и две голевые передачи, он стал лучшим бомбардиром РПЛ. «Уфа», за которую в прошлом сезоне выступал Агаларов, вылетела в Первую лигу, уступив в стыковых матчах «Оренбургу».
Ранее «Чемпионат» уже сообщал, что «Уфа» и «Ахмат» проводят переговоры по трансферу игрока. Также сообщалось, что с уфимском клубом ведёт переговоры португальский «Маритиму».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 6 млн.
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