Эджуке обратился к ЦСКА после приостановки контракта и перехода в «Герту»

24-летний нигерийский нападающий Чидера Эджуке, воспользовавшийся пунктом правил ФИФА о приостановке контракта и перешедший в берлинскую «Герту», обратился к армейцам в социальных сетях.

«ЦСКА, спасибо за всё и желаю вам всего наилучшего в этом сезоне», — гласит публикация Эджуке в одной из социальных сетей.

Напомним, Эджуке стал игроком ЦСКА в августе 2020 года, перейдя из нидерландского «Херенвена» за € 11,5 млн согласно данным Transfermarkt. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в € 7,5 млн, а контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2024 года. В составе красно-синих Чидера провёл 65 матчей, в которых забил 10 мячей и совершил восемь результативных передач.

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