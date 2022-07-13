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Нападающий ЦСКА Эджуке стал игроком «Герты»

Нападающий ЦСКА Эджуке стал игроком «Герты»
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Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке стал игроком берлинской «Герты», которую летом возглавил бывший главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Речь идёт об аренде игрока атаки до конца сезона-2022/2023. В сезоне-2021/2022 под руководством немецкого специалиста московское «Динамо» завоевало бронзовые медали Российской Премьер-Лиги. Команда также сумела добраться до финала Кубка России.

В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Чидера Эджуке провёл за ЦСКА 30 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 7,5 млн.

Напомним, 21 июня ФИФА продлила разрешение иностранным игрокам и тренерам клубов РПЛ приостанавливать контракты с клубами до лета 2023 года.

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