«Реал» не планирует предлагать новый контракт Марко Асенсио

Мадридский «Реал» не планирует предлагать новый контракт испанскому нападающему Марко Асенсио, сообщает COPE.



По информации источника, королевский клуб на данный момент не заинтересован в продлении контракта с вингером, но не планирует и расставаться с футболистом в это трансферное окно. Асенсио ещё год будет игроком «Реала», так как текущее соглашение завершится только по окончании будущего сезона. Сам футболист не хотел бы покидать «сливочных».



Асенсио является игроком «Реала» с 2015 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 42 матчах за мадридский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Ранее Асенсио выступал за «Мальорку» и «Эспаньол». С 2016 года нападающий вызывается в национальную команду Испании.

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