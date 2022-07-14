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«Реал» не планирует предлагать новый контракт Марко Асенсио

«Реал» не планирует предлагать новый контракт Марко Асенсио
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Мадридский «Реал» не планирует предлагать новый контракт испанскому нападающему Марко Асенсио, сообщает COPE.

По информации источника, королевский клуб на данный момент не заинтересован в продлении контракта с вингером, но не планирует и расставаться с футболистом в это трансферное окно. Асенсио ещё год будет игроком «Реала», так как текущее соглашение завершится только по окончании будущего сезона. Сам футболист не хотел бы покидать «сливочных».

Асенсио является игроком «Реала» с 2015 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 42 матчах за мадридский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Ранее Асенсио выступал за «Мальорку» и «Эспаньол». С 2016 года нападающий вызывается в национальную команду Испании.

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