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Форвард «Реала» Марко Асенсио может стать игроком «Ньюкасла»

Форвард «Реала» Марко Асенсио может стать игроком «Ньюкасла»
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио может продолжить карьеру в «Ньюкасл Юнайтед», сообщает AS.

По информации источника, руководство английского клуба хочет сделать 26-летнего футболиста важной частью своего долгосрочного проекта. Действующий контракт Асенсио с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что в услугах форварда также заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» и «Милан».

Асенсио является игроком «Реала» с 2015 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 42 матчах за мадридский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Ранее Асенсио выступал за «Мальорку» и «Эспаньол». С 2016 года нападающий вызывается в национальную команду Испании.

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