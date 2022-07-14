Бабаев: после реформы Кубка России его экономика вырастет в десятки раз

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном экономическом росте Кубка России в случае реформы турнира.
«РФС залез в карман РПЛ? Нет. Во-первых, мы делаем общее дело. В настоящий момент доходы РФС от проведения Кубка России делятся среди участников турнира. Да, они, к сожалению, на сегодняшний день невысокие, но мы уверены, что с учётом той реформы, которую мы обсуждали, и той модели проведения турнира, о которой идёт речь, экономика может вырасти в десятки раз.
Более того, все те партнёры, с которыми мы вели переговоры в рамках Кубка лиги, подтвердили свою высокую заинтересованность в участии в Кубке России, если он будет проведён по образу и подобию проекта Кубка лиги», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 14 июля 2022
-
17:17
-
17:15
-
17:06
-
16:53
-
16:52
-
16:45
-
16:40
-
16:17
-
16:15
-
16:13
-
16:10
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:43
-
15:39
-
15:24
-
15:18
-
15:11
-
15:08
-
15:04
-
15:00
-
14:54
-
14:48
-
14:46
-
14:43
-
14:41
-
14:32
-
14:30
-
14:24
-
14:22
-
14:22
-
14:19
-
14:14
-
14:08