Бабаев: после реформы Кубка России его экономика вырастет в десятки раз

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном экономическом росте Кубка России в случае реформы турнира.

«РФС залез в карман РПЛ? Нет. Во-первых, мы делаем общее дело. В настоящий момент доходы РФС от проведения Кубка России делятся среди участников турнира. Да, они, к сожалению, на сегодняшний день невысокие, но мы уверены, что с учётом той реформы, которую мы обсуждали, и той модели проведения турнира, о которой идёт речь, экономика может вырасти в десятки раз.



Более того, все те партнёры, с которыми мы вели переговоры в рамках Кубка лиги, подтвердили свою высокую заинтересованность в участии в Кубке России, если он будет проведён по образу и подобию проекта Кубка лиги», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.