Приостановивший контракт с ЦСКА Сигурдссон перешёл в «Норрчёпинг»
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23-летний исландец Арнор Сигурдссон перешёл в шведский «Норрчёпинг», сообщает официальный сайт клуба.
Ранее полузащитник приостановил контракт с московским ЦСКА до лета 2023 года.
В составе армейцев Сигурдссон провёл 87 матчей, забил 13 голов и отдал восемь голевых передач. Он перешёл в состав армейцев летом 2018 года из «Норрчёпинга» за € 4 млн.
В сезоне-2021/2022 исландец выступал в аренде в итальянской «Венеции». Он провёл 11 игр, результативными действиями не отметился.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 2,3 млн.
За сборную Исландии Сигурдссон провёл 21 матч и забил два мяча.
Напомним, прошлый клуб полузащитника, «Венеция», занял последнее место в чемпионате Италии и сезон-2022/2023 проведёт в Серии В.
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