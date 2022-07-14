Приостановивший контракт с ЦСКА Сигурдссон перешёл в «Норрчёпинг»

23-летний исландец Арнор Сигурдссон перешёл в шведский «Норрчёпинг», сообщает официальный сайт клуба.

Ранее полузащитник приостановил контракт с московским ЦСКА до лета 2023 года.

В составе армейцев Сигурдссон провёл 87 матчей, забил 13 голов и отдал восемь голевых передач. Он перешёл в состав армейцев летом 2018 года из «Норрчёпинга» за € 4 млн.

В сезоне-2021/2022 исландец выступал в аренде в итальянской «Венеции». Он провёл 11 игр, результативными действиями не отметился.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 2,3 млн.

За сборную Исландии Сигурдссон провёл 21 матч и забил два мяча.

Напомним, прошлый клуб полузащитника, «Венеция», занял последнее место в чемпионате Италии и сезон-2022/2023 проведёт в Серии В.