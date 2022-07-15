«Уфа» объявила о подписании нападающего Минаева. У него 2 гола в прошлом сезоне за «Ротор»

24-летний российский нападающий Роман Минаев стал игроком «Уфы». Об этом сообщает пресс-служба клуба из столицы Башкортостана на официальном сайте.

«Мы поздравляем Романа с подписанием контракта и желаем больших успехов в ФК «Уфа»!» — говорится в приветственном сообщении клуба.

Минаев стал игроком «Уфы». Фото: Официальный сайт «Уфы».

Согласно данным портала Transfermarkt, с футболистом заключён контракт до 30 июня 2025 года. В прошлом сезоне он выступал в Первой лиге за волгоградский «Ротор», в составе которого провёл 28 встреч – в этих матчах ему удалось отличиться лишь дважды, отдав четыре результативные передачи.

Ранее он выступал за такие клубы, как курский «Авангард», тульский «Арсенал» и «Тамбов». Его трансферная стоимость оценивается в € 200 тыс.