«Уфа» объявила о подписании нападающего Минаева. У него 2 гола в прошлом сезоне за «Ротор»

24-летний российский нападающий Роман Минаев стал игроком «Уфы». Об этом сообщает пресс-служба клуба из столицы Башкортостана на официальном сайте.
«Мы поздравляем Романа с подписанием контракта и желаем больших успехов в ФК «Уфа»!» — говорится в приветственном сообщении клуба.
Минаев стал игроком «Уфы».
Фото: Официальный сайт «Уфы».
Согласно данным портала Transfermarkt, с футболистом заключён контракт до 30 июня 2025 года. В прошлом сезоне он выступал в Первой лиге за волгоградский «Ротор», в составе которого провёл 28 встреч – в этих матчах ему удалось отличиться лишь дважды, отдав четыре результативные передачи.
Ранее он выступал за такие клубы, как курский «Авангард», тульский «Арсенал» и «Тамбов». Его трансферная стоимость оценивается в € 200 тыс.
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