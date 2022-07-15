«Не надо ничего обещать, чтобы потом не иметь бледный вид». Федотов раскритиковал Эджуке

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал уход нападающего Чидеры Эджуке. Ранее футболист воспользовался опцией ФИФА и принял решение покинуть клуб.



«Когда назвал уход Эджуке безобразием, я просто назвал вещи своими именами. До приезда на сборы мы общались с ним и Сигурдссоном по телефону. Предоставили ребятам дополнительное время отдыха, потому что они уезжали в сборные.



Безобразие в том, что не надо ничего обещать, чтобы потом не иметь бледный вид. Для меня это очень важно. За свои слова нужно отвечать. Но они благополучно воспользовались решением ФИФА. При этом есть пример Бийола: это образец порядочности и хороших отношений. В ЦСКА он возмужал, стал игроком, на что ответил взаимностью. И ему за это сполна вернётся с положительной стороны. В жизни это так работает.



С Эджуке мы общались по видео: он рассказывал, что готов работать и горит желанием вернуться. Хотя его лукавый взгляд во время того разговора выдавал подвох. Моего опыта хватило, чтобы это почувствовать. После этого он вернулся в Москву, провёл время на сборах и ушёл. Мы пообщались с ним, потому что мне был интересен его мотив, но Эджуке даже не мог смотреть мне в глаза. Я ему говорю: «Ты же понимаешь, что нас очень мало?» А он мне: «Да, тяжёлые времена, тяжёлые времена, но у вас всё будет хорошо». (В этот момент Федотов демонстративно отводит голову в разные стороны, имитируя поведение Эджуке. — Прим. «Чемпионата»). Я на прощание сказал: «Главное, чтобы у тебя всё было хорошо. До свидания», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.