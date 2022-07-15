«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Александра Козлова

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего футболиста московского клуб Александра Козлова.



«Сегодня ушёл из жизни бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов.



Воспитанник красно-белых выступал за первую команду с 2010 по 2016 год, принимал участие в играх чемпионата и Кубка страны, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Всего провёл за «Спартак» 28 матчей и забил один мяч.



Саше было всего 29 лет. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении «Спартака».



Козлов являлся футболистом «Спартака» с 2010 по 2016 год. На момент трагедии экс-игроку красно-белых было всего лишь 29 лет. Причиной смерти бывшего футболиста стал оторвавшийся тромб после тренировки с любительским клубом.