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Умер 29-летний экс-футболист «Спартака» Александр Козлов

Умер 29-летний экс-футболист «Спартака» Александр Козлов
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Умер бывший футболист московского «Спартака» Александр Козлов. На момент трагедии экс-игроку красно-белых было всего лишь 29 лет.

Козлов являлся футболистом «Спартака» с 2010 по 2016 год. В составе столичного клуба он забил один мяч. В июне 2016 года подписал двухлетний контракт с клубом ФНЛ «Тосно», но, проведя за клуб два матча, через два месяца перешёл в воронежский «Факел». В январе 2017 года подписал однолетний контракт с казахстанским клубом «Окжетпес». В феврале 2018 года вернулся в Россию, подписав контракт с «Тюменью». Затем выступал за «Химки» и ереванский «Арарат».

Александр Козлов становился серебряный призёром чемпионата России сезона-2011/2012 и победителем Первенства ПФЛ сезона-2014/2015.

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