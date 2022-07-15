Алан Дзагоев — о словах Гуриева: рано говорить о моей готовности перейти в «Аланию»

Российский полузащитник Алан Дзагоев отреагировал на слова вице-президента «Алании» Данила Гуриева.

«Слова Данила Гуриева? Пока рано говорить о моей готовности перейти в «Аланию». Мы общались с руководством, клуб обозначил интерес, но на данный момент мы ничего конкретного не обсуждали. Официальных предложений тоже не было. Если оно поступит, я, конечно, его рассмотрю — с уважением отношусь к клубу из родной республики», — рассказал Дзагоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Ранее Гуриев в беседе с журналистами заявил, что Дзагоев хочет вернуться домой и ждём предложения от команды из Владикавказа.

32-летний Дзагоев находится без клуба с 30 июня, когда истёк его контракт с ЦСКА.