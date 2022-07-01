В «Касымпаше» отреагировали на информацию об интересе к Алану Дзагоеву

Спортивный директор «Касымпаша» Серкан Рекбер отреагировал на информацию об интересе к бывшему полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву. Ранее появились слухи, что футболист может продолжить карьеру в чемпионате Турции. На данный момент игрок находится в статусе свободного агента. Он покинул армейский клуб по окончании сезона-2021/2022.



«Алан Дзагоев — хороший игрок, но в данный момент он нас не интересует», — сказал Рекбер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



20 мая ЦСКА сообщил о том, что клуб и Алан Дзагоев приняли решение расторгнуть контракт по взаимному согласию сторон. Футболист выступал за ЦСКА с 2008 года. Также сообщалось, что игрок ведёт переговоры с «Аланией» по поводу возможного перехода.

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