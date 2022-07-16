Лантратов: «Химки» довольны ничьей с «Зенитом»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов прокомментировал ничейный исход в матче первого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).
«Приобретение это или потеря очков? Не знаю, после первого тайма – потеря, после второго — приобретение. Или наоборот. Результатом, конечно, довольны. Нормально всё», — сказал Лантратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Матч «Химки» – «Зенит» состоялся 15 июля на «Арене Химки». На гол бразильца Вендела, который был забит на 17-й минуте, хозяева поля ближе к концу встречи ответили точным ударом Резиуана Мирзова с передачи Александра Долгова. Встреча завершилась ничейным исходом со счётом 1:1.
Напомним, «Зенит» занял первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. «Химки» спаслись от вылета из РПЛ, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск».
- 16 июля 2022
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