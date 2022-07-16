Главный тренер ЦСКА сообщил, что Бруно Фукс вылетел из Бразилии в Россию
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как складывается ситуация с защитником команды Бруно Фуксом.
Фукс вылетел из Бразилии. Надеемся, Бруно скоро будет здесь. Вы видите, у нас есть кадровый голод, нам нужны игроки. По поводу бразильского защитника говорить ничего не буду, вы сами скоро всё узнаете, — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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