Полузащитник ЦСКА Обляков высказался об игре на позиции защитника в матче с «Уралом»

24-летний российский полузащитник ЦСКА Иван Обляков, проведший встречу первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» на позиции защитника, поделился мыслями после победы.



«Мне везде нравится играть, главное приносить пользу команде. Нет проблемы сыграть на любой позиции, когда всё хорошо объясняют», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Отметим, что Обляков открыл счёт в матче под занавес первого тайма. Игроки «Урала» не сумели выбить мяч подальше от ворот, мяч отскочил к набегавшему защитнику ЦСКА на линию штрафной, откуда Иван успешно пробил в дальний нижний угол и вывел армейцев вперёд. В итоге московский ЦСКА одержал победу со счётом 2:0.