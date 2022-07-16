Полузащитник ЦСКА Обляков высказался об игре на позиции защитника в матче с «Уралом»
Поделиться
24-летний российский полузащитник ЦСКА Иван Обляков, проведший встречу первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» на позиции защитника, поделился мыслями после победы.
«Мне везде нравится играть, главное приносить пользу команде. Нет проблемы сыграть на любой позиции, когда всё хорошо объясняют», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Отметим, что Обляков открыл счёт в матче под занавес первого тайма. Игроки «Урала» не сумели выбить мяч подальше от ворот, мяч отскочил к набегавшему защитнику ЦСКА на линию штрафной, откуда Иван успешно пробил в дальний нижний угол и вывел армейцев вперёд. В итоге московский ЦСКА одержал победу со счётом 2:0.
Комментарии
- 16 июля 2022
-
18:03
-
17:55
-
17:49
-
17:48
-
17:45
-
17:45
-
17:45
-
17:42
-
17:41
-
17:40
-
17:37
-
17:34
-
17:32
-
17:31
-
17:30
-
17:25
-
17:25
-
17:24
-
17:10
-
17:00
-
17:00
-
16:55
-
16:51
-
16:49
-
16:43
-
16:37
-
16:35
-
16:32
-
16:25
-
16:22
-
16:15
-
16:12
-
16:07
-
16:03
-
16:00
Партнерский контент