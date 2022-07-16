Швейцарский форвард «Химок» Адеми объяснил, почему решил остаться в команде
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Нападающий «Химок» Кемаль Адеми рассказал, что не покинет российскую команду в летнее трансферное окно. 26-летний футболист вернулся в «Химки» после полугодичной аренды в «Падерборне» (Германия).
«Я пока не играю за «Химки» из-за травмы. Скоро вернусь на поле. Мы будем бороться за чемпионство. Я вернулся в Россию, потому что у меня контракт с «Химками». Я хочу тут играть, поэтому остаюсь в команде», — приводит слова Адеми «РБ Спорт».
Адеми стал игроком «Химок» летом 2021 года, перейдя из «Фенербахче». В 13 матчах за подмосковную команду Кемаль забил гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.
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