Президент «Оренбурга»: счёт с «Крыльями» по игре. Мы увидели свои проблемы

Президент футбольного клуба «Оренбург» Василий Еремякин прокомментировал матч первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, в котором его команда уступила самарским «Крыльям Советов» со счётом 2:4.
«Игра получилось хорошей, мне очень понравилась. Счёт по игре. Мы увидели свои проблемы в игре против мастеровитой, сыгранной и быстрой команды. Тренеры будут работать и вносить коррективы.
Такой сыгранности, как у «Крыльев», наша команда не продемонстрировала. Стоило сопернику ускорить игру, мы начали где-то проседать. Всё будет нормально! У нас хорошие резервы», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В матче второго тура РПЛ оренбуржцы дома встретятся с екатеринбургским «Уралом», а самарцы — в гостях с санкт-петербургским «Зенитом».
- 16 июля 2022
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