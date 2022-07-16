Азмун прокомментировал наложенные на российский спорт санкции

Нападающий леверкузенского «Байера» и сборной Ирана Сердар Азмун, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», поделился своими мыслями по поводу санкций, под которыми сейчас находится российский спорт.
«Как иранские спортсмены выживают в условиях санкций? Даже не знаю, что и ответить. Я же не политик. Уверен, что они найдут правильное решение, как с этим справиться. Они же очень хитрые!» — сказал Азмун в интервью Sport24.
В 62 матчах за национальную команду Ирана 27-летний нападающий забил 40 мячей.
Вместе с «Зенитом» Азмун четырежды становился чемпионом России. В «Байер» футболист перешёл этой зимой.
За сине-бело-голубых Азмун провёл 104 матча, в которых забил 62 мяча и отдал 23 голевые передачи. За «Байер» у иранца один гол и одна результативная передача в девяти играх.
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