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Сердар Азмун: сейчас не вижу себя в российском футболе. И через несколько лет тоже

Сердар Азмун: сейчас не вижу себя в российском футболе. И через несколько лет тоже
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Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун, ныне играющий в составе леверкузенского «Байера», признался, что не видит себя в российской команде в ближайшем будущем.

«Сейчас не вижу себя в российском футболе. И через несколько лет тоже», — приводит слова Азмуна Sport24.

Напомним, Азмун перешёл в «Байер» из «Зенита» в январе текущего года. Всего в составе санкт-петербургского клуба иранский футболист сыграл в 104 матчах, забил 62 гола и отдал 23 результативные передачи. В России Азмун также выступал за казанский «Рубин» и «Ростов».

«Зенит» является действующим чемпионом России. Накануне санкт-петербургский клуб провёл матч первого тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.

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