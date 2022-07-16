Финляндия — Германия: стартовые составы команд на матч женского Евро-2022

Сегодня, 16 июля, на стадионе «МК (Денбай)» в Милтон-Кинс (Англия) сборная Финляндии в матче 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира встретится со сборной Германии. Встреча соперников по группе B начнётся в 22:00 мск.

Стартовые составы команд:

Финляндия: Таласлахти, Койвисто, Куйкка, Пиккуямся, Хероум, Колланен, Сумманен, Аланен, Энгман, Кемппи, Селльстрём.

Германия: Фромс, Кляйнхерне, Хегеринг, Дурсун-Хаджех, Гвинн, Далльман, Латтвайн, Дебриц, Бюль, Попп, Хут.

Германия досрочно выиграла группу B, в первых двух турах переиграв Испанию и Данию. Финляндия потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы — команда не набрала ни одного очка в двух стартовых матчах.

Обслужит матч Финляндия — Германия бригада арбитров во главе с Эмикар Кальдерой Баррерой (Венесуэла), помогать главному судье будут Мигдалия Родригес Чирино (Венесуэла) и Мари Бланко Боливар (Колумбия). Резервный арбитр — Марта Уэрта де Аса (Испания).