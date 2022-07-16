Футболист «Крыльев» Глушенков объяснил свою удачную игру с «Оренбургом» в первом туре

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Максим Глушенков рассказал, почему игра с «Оренбургом» стала для него такой удачной.

«Я всегда выкладываюсь на максимум. В этот раз подготовка к сезону прошла успешно, поэтому получился такой старт», — сказал Глушенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Крылья» обыграли «Оренбург» со счётом 4:2. Глушенков отличился дублем и голевой передачей. Он был признан лучшим игроком этого матча.

Максим Глушенков провёл прошлый сезон в составе «Крыльев» в аренде, а этим летом подписал с командой полноценный контракт, перейдя из московского «Спартака».

В матче второго тура РПЛ оренбуржцы дома встретятся с екатеринбургским «Уралом», а самарцы — в гостях с санкт-петербургским «Зенитом».