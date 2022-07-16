Газизов подтвердил, что «Уфа» получит деньги в случае перехода Зинченко в «Арсенал»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что в случае перехода полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в «Арсенал» башкирский клуб получит солидарные выплаты. Сообщалось, что сумма трансфера 25-летнего украинского футболиста может составить около € 40 млн.
«Нам будут положены солидарные выплаты в случае его перехода. Сумма считается очень легко. Около € 300 тыс. Думаю, да. Но я пока точно не считал.
Официально это делается так. Сделаем запрос, если он перейдёт. Нам должны будут выплатить. Но сейчас в связи с санкциями сложно будет перевести деньги. В Англии солидарные выплаты отправляются через федерацию: клубы платят ей, а она – нам», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».
Напомним, Зинченко играл за «Уфу» с февраля 2015 по июль 2016 года.
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