«Арсенал» близок к покупке у «Манчестер Сити» Зинченко за € 41 млн

Лондонский «Арсенал» приближается к сделке с «Манчестер Сити» по приобретению украинца Александра Зинченко, сообщает в «Твиттере» близкий к «канонирам» инсайдер Фрэдди Пэкстон.



По информации Пэкстона, сотрудничающего с несколькими британскими изданиями, в частности The Guardian, The Times и FourFourTwo, чемпионы Англии готовы продать Зинченко за сумму порядка £ 35 млн, что на сегодня эквивалентно € 41 млн.



Ключевыми факторами скорого трансфера называются хорошие отношения Александра с Микелем Артетой, который ранее ассистировал Хосепу Гвардиоле в «Сити», желание футболиста играть регулярно, а также тот факт, что «Арсенал» рассматривает Зинченко не только в качестве левого защитника, как Пеп, но и в центре полузащиты.



Переговоры между клубами существенно продвинулись в том числе на фоне состоявшейся июльской сделки по трансферу в «Арсенал» Габриэла Жезуса. Известный инсайдер Николо Скира подтверждает скорый переход Зинченко, сообщая, что украинец уже согласовал с «канонирами» контракт до 2027 года. При этом «Манчестер Сити» после продажи украинца должен завершить переход левого защитника «Брайтона» Марка Кукурельи.